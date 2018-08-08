Луценко сообщил о заказчиках покушения на Гандзюк

Покушение на убийство совершено "с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".

Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур.

Об этом в комментарии к своей публикации в Facebook от 3 августа написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К. В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны", - говорится в тексте скриншота, опубликованного генпрокурором.

Фото: Facebook Юрия Луценко

31 июля на Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция сообщила о задержании нападавшего, его уже взяли под стражу, однако журналисты и общественные активисты сомневаются, что задержанный действительно является нападавшим.

Вчера Национальная полиция Украины заявила о втором фигуранте дела о покушении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

7 августа Служба безопасности Украины завела дело о нападении на Гандзюк, хотя генпрокурор Юрий Луценко заявлял о передаче дела в СБУ в день покушения.

Также полиция установила место покупки кислоты, которой облили Гандзюк. Первый замглавы Нацполиции опубликовал новые фотографии мужчины, который покупал кислоту.


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