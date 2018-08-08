Желание управлять председателем КС всегда есть у политиков, - Шевчук

"Ни в одну политическую команду я не собираюсь".

Политики хотят иметь председателя Конституционного Суда в своей команде. Об этом в интервью LB.ua заявил глава КС Станислав Шевчук.

"Желание управлять председателем КС всегда есть у политиков. Но внутри суда я не увидел, что кто-то пытается создать альтернативный суд или мешает мне работать. Возможно, подобные попытки появятся, когда начнутся избирательные гонки. Все таки политики мыслят "старыми" категориями. Они хотят иметь председателя КС в своей команде. Но я могу четко заявить, что ни в одну политическую команду я не собираюсь", - отметил он.

"Ни одно решение КС за мою каденцию как председателя суда не было политическим. Я не замечал политического влияния парламента или президента, какие решения надо принимать. И никто не делал мне замечания, что какие-то решение КС не нравятся органам политической власти", - прокомментировал Шевчук.

Напомним, в феврале этого года главой КС был избран Станислав Шевчук. Он был назначен судьей КС в 2014 году.