Полиция установила место покупки кислоты, которой облили Екатерину Гандзюк

Первый замглавы Нацполиции опубликовал новые фотографии мужчины, который покупал кислоту.

Полиция установила место покупки кислоты, которой облили Екатерину Гандзюк
Фото: facebook.com/uakateryna

Место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, установлено. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", - написал Аброськин.

Он отметил, что уже есть качественное фото покупателя кислоты.

"Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил председатель Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установки", - добавил первый заместитель главы НПУ.

Напомним, вчера Национальная полиция Украины заявила о втором фигуранте дела о покушении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

31 июля на Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция сообщила о задержании нападавшего, его уже взяли под стражу, однако журналисты и общественные активисты сомневаются, что задержанный действительно является нападавшим.


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