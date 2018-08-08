Полиция установила место покупки кислоты, которой облили Екатерину Гандзюк

Первый замглавы Нацполиции опубликовал новые фотографии мужчины, который покупал кислоту.

Место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, установлено. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", - написал Аброськин.

Он отметил, что уже есть качественное фото покупателя кислоты.

"Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил председатель Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установки", - добавил первый заместитель главы НПУ.

Напомним, вчера Национальная полиция Украины заявила о втором фигуранте дела о покушении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

31 июля на Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция сообщила о задержании нападавшего, его уже взяли под стражу, однако журналисты и общественные активисты сомневаются, что задержанный действительно является нападавшим.