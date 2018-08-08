Климкин вручил Папе Римскому "Книгу добра", созданную украинскими детьми

Понтифику вручили один из эксклюзивных экземпляров, созданных из самодельной бумаги.

Министр иностранных дел Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским во время общей аудиенции в Ватикане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе встречи Климкин передал Папе "Книгу добра", к подготовке которой присоединились более 300 000 детей и взрослых со всех уголков Украины.

"Министр вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время общей аудиенции в Ватикане чтобы получить его благословение, а также поблагодарить Понтифика за гуманитарную инициативу "Папа для Украины", молитвы за мир в нашей стране и передать эксклюзивную копию этой книги", - сообщает МИД .

Уникальная книга изготовлена вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, в ней собраны 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, отражающих детское видение человечности, искренности и сочувствия в повседневной жизни.

"Книга добра" презентована в 2017 году, ее создавали в мастерских Центра украинской культуры в г.Таллинн из самодельной бумаги. Всего запланировано изготовление 100 экземпляров эксклюзивных "Книг Добра" и 10 тыс. печатных книг. 25 уникальных книг вместе с печатными копиями будут переданы в областные центры Украины библиотекам и общеобразовательным школам.