Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"

Руководство канала анонсировало приглашение супруги Медведчука на "Танцы со звездами".

Журналисты Телевизионной службы новостей телеканала "1+1" выражают протест руководству канала из-за анонсированного участия Оксаны Марченко в одном из шоу телеканала. Об этом написал корреспондент ТСН Иван Гребенюк на своей странице в Фейсбуке.

"Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу "Танцы со звездами"может принять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом РоSSийской Федерации Путиным", - написал Гребенюк.

"Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророSSийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили роSSийскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала", - написал журналист.

Гребенюк отметил, что коллектив ТСН не может повлиять на другой проект телеканала, но оставляет за собой право публично выражать свою позицию.

Журналист опубликовал фотографии с собранными подписями журналистов - около 50 сотрудников программы.

Напомним, на прошлой неделе Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не является фигурантом дела о подготовке теракта народным депутатом Надеждой Савченко.


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