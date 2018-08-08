На Донбассе сегодня ранен один украинский военный

Боевики совершили 12 обстрелов, на КПВВ "Марьинка" произошел взрыв.

На Донбассе сегодня ранен один украинский военный
Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня в течение дня боевики роSSийских оккупационных войск 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В результате боевых действий врага был ранен один украинский военнослужащий.Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино.

Запрещенное вооружение не применялось.

Пресс-центр ООС также сообщает о взрыве неустановленного устройства неподалеку от КПВВ "Марьинка". Инцидент произошел около 15.00. При взрыве получил ранения военнослужащий Краматорского пограничного отряда, он получил множественные осколочные ранения спины и головы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, накануне боевики 36 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.


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