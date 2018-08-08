На Донбассе сегодня ранен один украинский военный
Боевики совершили 12 обстрелов, на КПВВ "Марьинка" произошел взрыв.
Сегодня в течение дня боевики роSSийских оккупационных войск 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В результате боевых действий врага был ранен один украинский военнослужащий.Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино.
Запрещенное вооружение не применялось.
Пресс-центр ООС также сообщает о взрыве неустановленного устройства неподалеку от КПВВ "Марьинка". Инцидент произошел около 15.00. При взрыве получил ранения военнослужащий Краматорского пограничного отряда, он получил множественные осколочные ранения спины и головы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, накануне боевики 36 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
08.08.2018 14:47
08.08.2018 15:42