На киевском рынке задержали 24 нелегальных мигранта из Бангладеш
Сначала они прибыли в РоSSию на ЧМ-2018, а затем в обход погранконтроля попали в Украину.
В Киеве задержали группу из 24 бангладешцев, которые нелегально приехали в Украину из РоSSии после чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
"Установлено, что сначала они прибыли в РоSSию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.
Нелегальных мигрантов обнаружили на вещевом рынке на Троещине.
Напомним, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал недавно заявил, что он опасается наплыва незаконных мигрантов в Украину. По его мнению, это будет связано с существенным усилением борьбы с незаконной миграцией в странах Евросоюза. Он утверждает, что уже сейчас наблюдается рост количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.
В течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
08.08.2018 14:47
08.08.2018 15:10