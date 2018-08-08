На киевском рынке задержали 24 нелегальных мигранта из Бангладеш

Сначала они прибыли в РоSSию на ЧМ-2018, а затем в обход погранконтроля попали в Украину.

В Киеве задержали группу из 24 бангладешцев, которые нелегально приехали в Украину из РоSSии после чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Установлено, что сначала они прибыли в РоSSию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.

Нелегальных мигрантов обнаружили на вещевом рынке на Троещине.

Напомним, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал недавно заявил, что он опасается наплыва незаконных мигрантов в Украину. По его мнению, это будет связано с существенным усилением борьбы с незаконной миграцией в странах Евросоюза . Он утверждает, что уже сейчас наблюдается рост количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.

В течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.