Глава службы по делам детей, допустившая смерть 3-летнего ребенка, получила условный срок

Елена Таркина не провела надлежащую проверку после сообщение об издевательствах над ребенком.

Октябрьский районный суд Харькова признал виновной начальницу службы по делам детей Новобаварского района Харькова Елену Таркину, которая допустила смерть трехлетнего ребенка вследствие насилия в семье. Об этом сообщает KharkivToday.

Чиновницу приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в один год за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

Суд учел тот факт, что женщина заключила с прокурорами сделку о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы в полном объеме. При этом Таркина подавала апелляцию на свое отстранение от работы, но проиграла ее.

В сентябре 2017 начальница службы по делам детей Новобаварского района получила сообщение от директора районного Центра социальных служб о необходимости провести работу с семьей, где мужчина систематически бьет трехлетнего мальчика. Она поручила эту задачу своим подчиненным, однако они халатно отнеслись к исполнению обязанностей, составив лишь формальный акт проверки.

Мужчина продолжил издеваться над ребенком, и через три недели после проверки мальчика доставили в реанимацию, где он умер. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала алиментарная дистрофия (голод) в результате внешнего ограничения питания.