Глава службы по делам детей, допустившая смерть 3-летнего ребенка, получила условный срок

Елена Таркина не провела надлежащую проверку после сообщение об издевательствах над ребенком.

Глава службы по делам детей, допустившая смерть 3-летнего ребенка, получила условный срок
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Октябрьский районный суд Харькова признал виновной начальницу службы по делам детей Новобаварского района Харькова Елену Таркину, которая допустила смерть трехлетнего ребенка вследствие насилия в семье. Об этом сообщает KharkivToday.

Чиновницу приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в один год за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

Суд учел тот факт, что женщина заключила с прокурорами сделку о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы в полном объеме. При этом Таркина подавала апелляцию на свое отстранение от работы, но проиграла ее.

В сентябре 2017 начальница службы по делам детей Новобаварского района получила сообщение от директора районного Центра социальных служб о необходимости провести работу с семьей, где мужчина систематически бьет трехлетнего мальчика. Она поручила эту задачу своим подчиненным, однако они халатно отнеслись к исполнению обязанностей, составив лишь формальный акт проверки.

Мужчина продолжил издеваться над ребенком, и через три недели после проверки мальчика доставили в реанимацию, где он умер. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала алиментарная дистрофия (голод) в результате внешнего ограничения питания.


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