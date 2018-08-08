Олег Сенцов написал сестре письмо: "Конец близок, и он это не про освобождение"

Украинец уже почти не встает, его отрезали от внешнего мира.

Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан, написала о катастрофическом состоянии украинца.

"Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.

Накануне адвокат Сенцова, Дмитрий Динзе, написал, что роSSийские тюремщики готовы допустить смерть украинского режиссера "в назидание другим заключенным".

В течение нескольких месяцев РоSSия отказывает любым представителям Украины и правозащитных организаций во встрече с Сенцовым.