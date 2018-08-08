Отец Павла Гриба подтвердил, что в деле его сына есть еще один фигурант

В обвинительном акте его записан как Стефан Капинос.

Отец Павла Гриба подтвердил, что в деле его сына есть еще один фигурант
Фото: Цензор

По делу украинского заключенного в РоSSии Павла Гриба проходит еще один фигурант - под псевдонимом "Стефан Капинос", который якобы является украинцем и якобы рассказывал Павлу, как правильно изготовить взрывчатку. Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб, пишет УНН.

"Стефан Капинос - так он проходит по делу - потому что есть в переписке", - сообщил Гриб.

О втором фигуранте дела накануне сообщили украинские СМИ. Информацию о Капиносе говорится в обвинительном заключении, которое зачитал прокурор в Северо-Кавказском военном окружном суде в Ростове-на-Дону. В обвинительном заключении прокурор говорит, что Гриб действовал "при пособничестве неустановленного гражданина Украины известного под анкетными данными Капинос Стефан Августинович". Якобы с ним Гриб познакомился еще в 2013 году, и Стефан сообщил Павлу, о том, что "осведомлен о способах изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств, методах введения их в действие путем взрыва".

В отношении последнего россияне также завели дело.

Напомним, дело Гриба передали прокурорам на доработку.

Ранее Павел не признал вину в Северо-Кавказском окружном военном суде в РФ.

19-летний украинец Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года. Через две недели украинца обнаружили в Краснодарском СИЗО РоSSии, его обвиняют в террористической деятельности.


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