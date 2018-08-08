На Закарпатье найден повешенным лидер львовских пророSSийских скаутов
Кирилл Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством РФ во Львове.
Лидер Федерации скаутов "Галицкая Русь" Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатской области.
Об этом заявил бывший лидер "Русского движения в Украине", Александр Свистунов, который сейчас находится в РоSSии,передает "Закарпатье.online".
"Есть версия, что он повесился, но это версия. Версий очень много. Никто ничего толком не знает", - сказал он.
По словам Свистунова, Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством РоSSийской Федерации во Львове.
ПророSSийские скауты из "Галицкой Руси" занимались несанкционированными раскопками воинских захоронений в области, а также цепляли ужгородцам символы "Русского мира".
"Галицкая Русь" также занималась восстановлением советских памятников во Львове.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.