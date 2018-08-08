Кирилл Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством РФ во Львове.

Лидер Федерации скаутов "Галицкая Русь" Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатской области.

Об этом заявил бывший лидер "Русского движения в Украине", Александр Свистунов, который сейчас находится в РоSSии,передает "Закарпатье.online".

"Есть версия, что он повесился, но это версия. Версий очень много. Никто ничего толком не знает", - сказал он.

По словам Свистунова, Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством РоSSийской Федерации во Львове.

ПророSSийские скауты из "Галицкой Руси" занимались несанкционированными раскопками воинских захоронений в области, а также цепляли ужгородцам символы "Русского мира".

Фото: zakarpattya.net.ua

"Галицкая Русь" также занималась восстановлением советских памятников во Львове.