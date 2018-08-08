Конституционный суд не может принимать решения на злобу дня, - глава КС

"КС - не политический орган".

Для Конституционного суда не имеет значения, кто обратился к суду по поводу конституционности того или иного закона: представители нынешней или предыдущей власти. Об этом заявил в интервью LB.ua глава КС Станислав Шевчук, комментируя длительность рассмотрения "люстрационного" закона.

"В состав КС вошли новые судьи, они присоединились к анализу этого вопроса. И сегодня мы обсуждаем его концептуальное решение", - отметил он.

"КС не может принимать решения на злобу дня. Все, кто обратился в КС, ожидают решения. Это касается и реализации Закона «Об очищении власти», и Закона «О судоустройстве и статусе судей» (относительно ликвидации Верховного Суда Украины) и других. Мы понимаем необходимость принятия решений по этим вопросам. Однако, КС - не политический орган, который собирает голоса в обмен на определенные обещания. В КС происходит борьба конституционных доктрин, то есть борьба идей, а не людей. Более того, нынешний состав КС начинает новый этап развития конституционной юстиции. Мы меняем подходы к принятию решений, усиливаем их мотивацию", - сказал Шевчук.

На вопрос о том, стоит ли подозревать, что судьи КС ожидают изменения политической элиты, чтобы принять независимые и взвешенные решения, которые, в том числе, могут противоречить позиции власти, глава суда ответил:

"Нет. КС не разделяет власть нынешнюю и предыдущую. Для нас не имеет значения, кто именно нарушил Конституцию. Мы признали неконституционными в целом закон о языке и о референдуме, принятые во времена Януковича. Мы также приняли решение о неконституционности внесенных изменений в Закон "О выборах народных депутатов" по так называемой партийной диктатуре. Он был принят парламентом этого созыва. Депутаты фактически ввели механизм исключения из избирательного списка кандидатов после установления результатов выборов по решению съезда.

КС также лишил уголовно-исполнительной службе Минюста следственных функций. Соответствующие изменения были введены в январе 2017 года, когда вступил в силу Закон "О Высшем совете правосудия".

Напомним, в январе 2015 года депутаты Верховной Рады, среди которых много бывших регионалов, обжаловали в Конституционном суде закон "Об очищении власти".