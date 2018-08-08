Грынив: Манафорт предлагал свои услуги Порошенко, но получил отказ

"Встречался ли я с Манафортом в 2014 году? Да, встречался. На этом все закончилось".

Грынив: Манафорт предлагал свои услуги Порошенко, но получил отказ
Фото: 24tv.ua

Нардеп Игорь Грынив заявил, что американский политтехнолог Пол Манафорт не работал на Петра Порошенко в 2014 году.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфаксу-Украина", комментируя показания делового партнера Манафорта Рика Гейтса в американском суде.

"Встречался ли я с Манафортом в 2014 году? Да, встречался. Было ли от него предложение, что он бы хотел работать в кампании? Да, было… Сколько длилась встреча? Условно три часа. И на этом все закончилось", - рассказал Грынив, который был одним из руководителей той кампании.

Говоря о причинах отказа в услугах американского политтехнолога, депутат добавил: "Кого-то обидеть не хочу, но не принято было предложение… А во-вторых, давайте все-таки четко понимать, что это было неприемлемо. Я реально считаю, что за все, что произошло в стране, должен отвечать не только один Янукович", - пояснил Грынив.

Напомним, Гейтс в ходе судебного заседания на вопрос обвинения о деятельности Манафорта в 2014 году отметил, что тот оказывал содействие в проведении как местных выборов, так и президентской кампании. По его словам, Манафорт непродолжительное время сотрудничал с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.

Осенью прошлого года Манафорту и Гейтсу предъявили официальные обвинения в отмывании денег и неуплате налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича.


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