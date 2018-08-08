В Эстонии истребитель НАТО по ошибке запустил боевую ракету: ее не могут найти

Днем во вторник, 7 августа, в тренировочной зоне военно-воздушных сил НАТО в Эстонии произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух».

Как пишет Delfi.ee , точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.

У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.

Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера.

По словам командующего Военно-воздушными силами Эстонии Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос, о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать.

Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО. «Если имела место техническая неисправность, нет смысла говорить о чьем-то наказании. Сейчас приоритет — безопасность населения», — сказал Валге.

«Истребитель находился в тренировочной зоне, и потому для пассажирских самолетов опасности не представлял», — отметил Delfi член правления акционерного общества «Аэронавигационная служба Эстонии» Юллар Салумяэ, добавив, что пассажирские самолеты летают на высоте 8-12 километров, в то время как истребитель находился на высоте 6 километров.