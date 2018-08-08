Родственники солдат ВСУ, находящихся в плену с начала 2015 года, вышли на акцию к Администрации президента

Ситуация с их обменом снова зависла в воздухе.

Фото: LB.ua

Родственники военнопленных солдат Вооруженных сил Украины Александра Коринькова, Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко вышли на акцию к Администрации президента, сообщает корреспондент LB.ua.

К женщинам вышли три представителя межведомственного центра по обмену пленными при СБУ и посоветовали идти к посольству Германии или Франции, потому что Порошенко нет и вообще он не может повлиять на президента РоSSии Владимира Путина в вопросе обмена пленными.

Спецназовцы Кориньков и Глондарь попали в засаду вместе с группой других военных и были захвачены боевиками в феврале 2015 года. Их отряд выходил из-под Дебальцево и попал в окружение. Тогда погибло двое бойцов, а пятерых взяли в плен. Спустя пару месяцев троих обменяли, а Сергей и Александр до сих пор остались за линией разграничения. С тех пор они содержатся в Макеевской колонии.

Танкиста Пантюшенко взяли в плен в январе 2015 года в районе Донецкого аэропорта.

В июне 2018 года военных посетил в тюрьме специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер. По его словам, военные находятся в хорошем физическом состоянии, но ограничены в общении с родными. Заложников угнетает то, что они не знают даты, когда могут быть освобождены из плена.

Напомним, в конце 2017 года состоялся последний крупный обмен пленными на Донбассе. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом предполагалось, что освобождение пленных продолжится, но переговоры зашли в тупик.


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