Украина и Аргентина подписали договор об экстрадиции

Еще два межгосударственных договора были подписаны с и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий.

Украина и Аргентина подписали договор об экстрадиции
Фото: facebook.com/PavloPetrenko

Украина подписала соглашение с Аргентиной о передаче осужденных лиц.

Об сообщил министр юстиции Павел Петренко в Фейсбуке.

"Вместе с министром юстиции и прав человека Германом Гаравани подписали Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц", - написал он.

Также, по словам Петренко, еще два межгосударственных договора были подписаны с и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий Аргентины Дениэлем Раймонди: Договор о выдаче и Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Это переход на новый уровень сотрудничества между нашими государствами в сфере борьбы с преступностью", - отметил Петренко.

Напомним, в апреле Аргентина согласилась выдать Украине женщину, подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен, и без договора об экстрадиции.


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