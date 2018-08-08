Украина и Аргентина подписали договор об экстрадиции
Еще два межгосударственных договора были подписаны с и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий.
Украина подписала соглашение с Аргентиной о передаче осужденных лиц.
Об сообщил министр юстиции Павел Петренко в Фейсбуке.
"Вместе с министром юстиции и прав человека Германом Гаравани подписали Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц", - написал он.
Также, по словам Петренко, еще два межгосударственных договора были подписаны с и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий Аргентины Дениэлем Раймонди: Договор о выдаче и Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
"Это переход на новый уровень сотрудничества между нашими государствами в сфере борьбы с преступностью", - отметил Петренко.
Напомним, в апреле Аргентина согласилась выдать Украине женщину, подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен, и без договора об экстрадиции.
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