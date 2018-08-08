В Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы

Пострадавший госпитализирован.

В селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника пограничной заставы.

Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на полицию.

Сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили 7 августа около 19:00 вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник погранзаставы.

В полиции сообщили, что произошел конфликт между начальником погранзаставы 1989 года рождения и двумя местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта - это житель села Большой Бычков, 1994 года рождения, и житель Рахова, 1981 года рождения. Один из мужчин дважды выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями "Вий", которое официально зарегистрировано.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Он находится в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Участники конфликта задержаны в порядке статьи 208 УПК, их взяли под стражу на трое суток. Следователи готовят представление для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Причина конфликта выясняется. Местные СМИ называют инцидент "разборками контрабандистов".

Напомним, в июне Госпогранслужба сообщила о нападении на погранотряд. Чтобы прекратить незаконные действия пограничники открыли огонь по нарушителям. Как выяснилось, нападавшие оказались местными контрабандистами.