В Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы

Пострадавший госпитализирован.

В Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы
Архив

В селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника пограничной заставы.

Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на полицию.

Сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили 7 августа около 19:00 вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник погранзаставы.

В полиции сообщили, что произошел конфликт между начальником погранзаставы 1989 года рождения и двумя местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта - это житель села Большой Бычков, 1994 года рождения, и житель Рахова, 1981 года рождения. Один из мужчин дважды выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями "Вий", которое официально зарегистрировано.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Он находится в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Участники конфликта задержаны в порядке статьи 208 УПК, их взяли под стражу на трое суток. Следователи готовят представление для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Причина конфликта выясняется. Местные СМИ называют инцидент "разборками контрабандистов".

Напомним, в июне Госпогранслужба сообщила о нападении на погранотряд. Чтобы прекратить незаконные действия пограничники открыли огонь по нарушителям. Как выяснилось, нападавшие оказались местными контрабандистами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
В ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИВ ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Генпрокуратура направила в суд дело чиновников, вымогавших $72 тыс. в Одесской областиГенпрокуратура направила в суд дело чиновников, вымогавших $72 тыс. в Одесской области
Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный раненБоевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен
Боевики обстреляли окраины Марьинки, ранены два спецназовца из Днепропетровской областиБоевики обстреляли окраины Марьинки, ранены два спецназовца из Днепропетровской области
ВСУ планируют развернуть новую базу в Закарпатской областиВСУ планируют развернуть новую базу в Закарпатской области
Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и Киевской областиПорошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и Киевской области
Венгрия решила создать пост министра развития Закарпатской областиВенгрия решила создать пост министра развития Закарпатской области
Боевики в Горловке обстреляли толпу подростков, - МинобороныБоевики в Горловке обстреляли толпу подростков, - Минобороны
Главу Виноградовской РГА в Закарпатской области задержали за взяточничествоГлаву Виноградовской РГА в Закарпатской области задержали за взяточничество
В Одесской области обнаружили семь памятников Ленину и один Карлу МарксуВ Одесской области обнаружили семь памятников Ленину и один Карлу Марксу
Порошенко уволил главу Черниговской областиПорошенко уволил главу Черниговской области
Последние новости
Подгружаем последние новости