В Минске силовики пришли с обыском к журналисту Deutsche Welle

Милиционеры заявили, что "пришли проводить проверку и обыск по адресу, а не к нему лично".

Сотрудники Следственного комитета Беларуси проводят обыск в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.

Об этом сообщает издание.

"Ко мне пришел Следственный комитет", - написал журналист утром на своей странице в Facebook. Об обыске также успела сообщить и его жена, тоже журналист Ольга Быковская.

По данным местных СМИ , обыск начался около 8:30 утра.

По информации портала ТUТ.by, cтатуса подозреваемого у Быковского нет. Милиционеры заявили Быковскому, что "пришли проводить проверку и обыск по адресу, а не к нему лично", и что имеют ордер прокурора.

Напомним, накануне в Беларуси прошли обыски в редакциях новостного портала ТUТ.by и информационного агентства БелаПАН. По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день Павлюк Быковский в качестве медиаэксперта комментировал эти обыски в эфире Еврорадио.