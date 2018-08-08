В Минске силовики пришли с обыском к журналисту Deutsche Welle
Милиционеры заявили, что "пришли проводить проверку и обыск по адресу, а не к нему лично".
Сотрудники Следственного комитета Беларуси проводят обыск в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.
Об этом сообщает издание.
"Ко мне пришел Следственный комитет", - написал журналист утром на своей странице в Facebook. Об обыске также успела сообщить и его жена, тоже журналист Ольга Быковская.
По данным местных СМИ, обыск начался около 8:30 утра.
По информации портала ТUТ.by, cтатуса подозреваемого у Быковского нет. Милиционеры заявили Быковскому, что "пришли проводить проверку и обыск по адресу, а не к нему лично", и что имеют ордер прокурора.
Напомним, накануне в Беларуси прошли обыски в редакциях новостного портала ТUТ.by и информационного агентства БелаПАН. По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день Павлюк Быковский в качестве медиаэксперта комментировал эти обыски в эфире Еврорадио.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
08.08.2018 08:40
08.08.2018 08:41