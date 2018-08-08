Помпео призвал Украину выполнить оставшиеся требования МВФ

Госсекретарь США провел телефонный разговор с Петром Порошенко.

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Петром Порошенко и призвал Украину выполнить оставшиеся требования Международного валютного фонда.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Помпео подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что США не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией .

"Секретарь поприветствовал недавнее принятие Украиной законодательства об Антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, и призвал Украину выполнить невыполненные требования МВФ ", - отмечается в сообщении.

На сайте президента Порошенко отмечается, что собеседники также обсудили совместные усилия по противодействию роSSийскому проекту строительства магистрального газопровода в Европу в обход Украины "Северный поток-2", освобождению украинских заложников РоSSии и контролируемых ею боевиков и размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, по словам главы совета Национального банка Богдана Данилишина, Украина выполнила все требования МВФ для следующего транша, кроме повышения цены на газ. Кабмин должен был повысить цену на газ для населения еще весной, но не стал делать это ни 1 апреля, ни - после отсрочки - 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен будет действовать до 1 августа.

В июле 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман предложил МВФ новый вариант компромисса по этому вопросу.

Действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).