Экс-глава МИД Британии сравнил женщин в парандже с "почтовыми ящиками", но выступил против запрета никаба

Борис Джонсон считает одежду, закрывающую лицо, инструментом подавления женщин.

Экс-глава МИД Британии сравнил женщин в парандже с "почтовыми ящиками", но выступил против запрета никаба
Борис Джонсон
Фото: News Front

Экс-мэр Лондона, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за то, что назвал мусульманских женщин в парандже "похожими на почтовые ящики".

Об этом сообщает Би-би-си.

В своей статье для газеты Daily Telegraph Джонсон высказывался против законодательного запрета на одежду, закрывающую лицо, но при этом заявил, что бурки "выглядят по-дурацки". Это вызвало возмущение мусульманских групп, а также некоторых коллег Джонсона по партии и лейбористской оппозиции. Бывший советник премьер-министра Кэмерона и основатель НКО "Форум консервативных мусульман" Лорд Шейх предположил, что Джонсон использует мусульманский вопрос, чтобы удовлетворить свои амбиции и занять пост главы партии тори. "Это шутка, но очень, очень безвкусная", - сказал он, отметив, что у бывшего главы британского МИД странное чувство юмора.

Ранее замминистра иностранных дел Алистер Берт заявил, что ремарки Джонсона были "в некоторой степени оскорбительными", а глава Консервативной партии Брэндон Льюис потребовал от Джонсона извиниться перед мусульманами.

Источник, близкий к Джонсону, в свою очередь, заявил, что бывший глава МИДа "просто выразил свои взгляды на сложный вопрос", и критиковать его за это "просто нелепо"

"Мы не должны должны попадать в ловушку отказа от обсуждения сложных тем... Мы должны говорить об этом. Если мы не будем защищать либеральные ценности, то мы просто пляшем под дудку реакционеров и экстремистов", - сказал он.

В своей колонке для Daily Telegraph Джонсон, в июле покинувший пост главы МИДа, прокомментировал недавно вступивший в силу в Дании запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Он считает, что имеет полное право ожидать, что женщины, которые приходят к нему на встречу, будут общаться с ним с открытым лицом, а университеты имеют право на такой же подход в случае, если студентка придет на учебу "в костюме грабителя банков".

При этом Джонсон высказался против законодательного запрета на такую одежду в Великобритании. По его мнению, такой запрет был бы излишним и сыграл бы на руку радикалам, говорящим о "столкновении цивилизаций" востока и запада.

"Если вы скажете мне, что бурка - это инструмент подавления, я с вами соглашусь. Если вы скажете, что странно и агрессивно ожидать, что все женщины будут закрывать свои лица, то я соглашусь полностью и добавлю, что не смог найти соответствующих предписаний в Коране... Я даже пошел бы дальше и сказал бы, что глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика", - написал Джонсон.

Он также выступил за введение дресс-кода в частных компаниях и правительственных ведомствах.

Напомним, первой запрет на ношение паранджи ввела Франция. В 2011 году полиция страны впервые задержала женщину в парандже, хотя мусульманку обвинили в участии в акции протеста.

Правительство Дании с 1 августа запретило носить в общественных местах никаб и паранджу. 4 августа в стране был выписан первый штраф за ношение никаба. Аналогичные законы также действуют в Австрии и Бельгии.


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