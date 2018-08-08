Бывший вице-президент Аргентины получил тюремный срок за коррупцию

Ему также запрещено до конца жизни занимать государственные посты.

?Бывший вице-президент Аргентины получил тюремный срок за коррупцию
Амандо Буду
Фото: thebubble.com

Суд Буэнос-Айреса приговорил бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно вердикту суда, бывшему чиновнику также запрещено до конца жизни занимать государственные посты.

55-летний Буда признан виновным в том, что он в 2010 году, будучи министром экономики страны, помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней. Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов.

Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при президенте Кристине Киршнер.

Напомним, по данным расследования немецкого издания S?ddeutsche Zeitung, из-за коррупции на таможне Украина теряет более 4 млрд евро в год.


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