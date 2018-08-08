За сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям военных на Донбассе
Потерь среди ВСУ нет.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям защитников Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ у Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В течение текущих суток боевики роSSийских оккупационных войск дважды открывали огонь - у Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.
По данным разведки трое оккупантов уничтожены, девять получили ранения.
Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обвинил РоSSию в блокировании работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. По его мнению, это делается для того, чтобы скрыть гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы.
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Политика
08.08.2018 06:23