За сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям военных на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

За сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям военных на Донбассе
Фото: facebook/pressjfo.news

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям защитников Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ у Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение текущих суток боевики роSSийских оккупационных войск дважды открывали огонь - у Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки трое оккупантов уничтожены, девять получили ранения.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обвинил РоSSию в блокировании работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. По его мнению, это делается для того, чтобы скрыть гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы.


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