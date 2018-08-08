Апелляционный суд восстановил Бочковского на посту главы ГСЧС и обязал выплатить ему полмиллиона гривень

Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского на должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН , соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Евгения Сорочко.

Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на должность главы ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить как зарплату за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года — более 546 тысяч гривень. Как уточнил журналистам адвокат Бочковского Владимир Енич, указание конкретной суммы является единственным, что изменил апелляционный суд в решении суда первой инстанции. «Единственное, что он (апелляционный суд — УНИАН) изменил, — указал четкую, конкретную сумму, которая не была указана в решении суда первой инстанции.

Там было указано: «За все время вынужденного прогула», — отметил адвокат. По словам Енича, данное решение вступает в законную силу с сегодняшнего дня, несмотря на то, что Кабмин может подать кассационную жалобу в Верховный суд. «Инстанция находится буквально в 50 метрах. Это Кассационный суд в составе Верховного суда. Есть возможность обжалования, но я обращаю внимание на то, что даже если и подается кассационная жалоба, это решение, которое было принято сегодня, оно является обязательным, и его обязательно нужно исполнять в полном объеме, а не прикрываясь какими-либо кассационными жалобами, необходимостью согласования проектов документов и так далее», — сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство уволило их с должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству ущерб на сумму свыше 6,6 миллионов гривень.