США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет

В связи с усложнением обстановки в регионе США воссоздают Второй флот.

США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет

РоSSийские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до масштабов, невиданных со времен холодной войны.

Об этом рассказал командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон, передает Голос Америки.

Он добавил, что китайские военные суда также осуществляют патрульные миссии в этих водах.

"Еще пять лет назад ничего подобного не было", – заявил Ричардсон.

Однако активность китайских кораблей у восточного побережья США представляет, пожалуй, не столь серьезную угрозу, как роSSийские подводные лодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы все сильнее беспокоятся по поводу всплеска активности роSSийского подводного флота на севере Атлантики.

"Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет", – говорит Ричардсон.

Власти США опасаются, что Москва может попытаться использовать подлодки, чтобы подрезать подводные кабели, соединяющие два континента, или подключиться к ним.

В связи с усилением активности других стран в Атлантике США в мае этого года решили восстановить Второй флот, который был расформирован в 2011 году по финансовым причинам. Сообщалось, что команда будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния. Второй флот будет отвечать за безопасность на севере Атлантического океана.


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