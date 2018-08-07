Первый зампред Порошенко в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с РоSSией

В правительстве уже рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Вместе с закрытием железнодорожного сообщения с Россией следует закрыть и автобусное. Такое мнение 7 августа выразил первый заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает Крым.Реалии.

"Первое (почему нужно закрыть сообщение с Россией , - ред.) - это безопасность наших граждан. Второе - это безопасность территории. РоSSия с начала 2014 года захватывала наши территории: в Крыму и на Донбассе. У нас фактически состояние войны с Россией . Сообщение с агрессором нецелесообразно и ничего хорошего от него мы не ожидаем", - сказал Гданов.

По его словам, подобные шаги Киева и международного сообщества заставят РоSSию "уважать международное право и международные границы".

6 августа стало известно, что украинская власть рассматривает вариант с закрытием железнодорожного сообщения со столицей РоSSии Москвой. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина подготовила ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны РоSSийской Федерации на оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией . Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры.

Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.

Министр уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.

Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.