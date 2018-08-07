Первый зампред Порошенко в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с РоSSией

В правительстве уже рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Первый зампред Порошенко в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с Россией
Изет Гданов
Фото: Радио Свобода

Вместе с закрытием железнодорожного сообщения с Россией следует закрыть и автобусное. Такое мнение 7 августа выразил первый заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает Крым.Реалии.

"Первое (почему нужно закрыть сообщение с Россией, - ред.) - это безопасность наших граждан. Второе - это безопасность территории. РоSSия с начала 2014 года захватывала наши территории: в Крыму и на Донбассе. У нас фактически состояние войны с Россией. Сообщение с агрессором нецелесообразно и ничего хорошего от него мы не ожидаем", - сказал Гданов.

По его словам, подобные шаги Киева и международного сообщества заставят РоSSию "уважать международное право и международные границы".

6 августа стало известно, что украинская власть рассматривает вариант с закрытием железнодорожного сообщения со столицей РоSSии Москвой. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина подготовила ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны РоSSийской Федерации на оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры.

Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.

Министр уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.

Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.

Летом 2017 года роSSийское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. В ответ "Укрзализныця" сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и.о. главы УЗ заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
В ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИВ ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИ
Посол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из КраматорскаПосол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из Краматорска
Блок рекламы


Похожие новости
Гейтс заявил, что Манафорт работал на ПорошенкоГейтс заявил, что Манафорт работал на Порошенко
Президент Грузии заявил о бесполезности "сюсюканья" с РоSSией для ее умиротворенияПрезидент Грузии заявил о бесполезности "сюсюканья" с РоSSией для ее умиротворения
Ирина Геращенко попросит Раду снять неприкосновенность в первый же рабочий деньИрина Геращенко попросит Раду снять неприкосновенность в первый же рабочий день
Первый замминистра молодежи и спорта Гоцул подал в отставкуПервый замминистра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку
Порошенко провел телефонный разговор с освобожденным из тюрьмы в РФ КостенкоПорошенко провел телефонный разговор с освобожденным из тюрьмы в РФ Костенко
Сытник объяснил свой ночной визит к ПорошенкоСытник объяснил свой ночной визит к Порошенко
Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и Киевской областиПорошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и Киевской области
Принадлежность церквей УППЦ общины будут определять добровольно, - советник ПорошенкоПринадлежность церквей УППЦ общины будут определять добровольно, - советник Порошенко
Луценко предложил отменить звание Героя УкраиныЛуценко предложил отменить звание Героя Украины
Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте и предложил себя "пощупать"Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте и предложил себя "пощупать"
Последние новости
Подгружаем последние новости