Первый зампред Порошенко в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с РоSSией
В правительстве уже рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с РФ.
Вместе с закрытием железнодорожного сообщения с Россией следует закрыть и автобусное. Такое мнение 7 августа выразил первый заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает Крым.Реалии.
"Первое (почему нужно закрыть сообщение с Россией, - ред.) - это безопасность наших граждан. Второе - это безопасность территории. РоSSия с начала 2014 года захватывала наши территории: в Крыму и на Донбассе. У нас фактически состояние войны с Россией. Сообщение с агрессором нецелесообразно и ничего хорошего от него мы не ожидаем", - сказал Гданов.
По его словам, подобные шаги Киева и международного сообщества заставят РоSSию "уважать международное право и международные границы".
6 августа стало известно, что украинская власть рассматривает вариант с закрытием железнодорожного сообщения со столицей РоSSии Москвой. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина подготовила ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны РоSSийской Федерации на оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры.
Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.
Министр уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.
Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.
Летом 2017 года роSSийское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. В ответ "Укрзализныця" сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и.о. главы УЗ заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году.
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Политика
07.08.2018 19:06