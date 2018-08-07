В БПП сомневаются в продлении действия закона об особом статусе для Донбасса

Верховная Рада может не продлить действие Закона Украины об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Действие закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО закончится осенью 2018 года. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, отметив, что из-за продления действия документа может возникнуть конкуренция норм, передает ZN.UA.

«Думаю, он не будет продлен. У нас в феврале 2018 года вступил в силу закон о деоккупации, который четко определил РоSSийскую Федерацию как страну-агрессора, четко определил дату оккупации. Украина будет освобождать оккупированные территории, для этого создан оперативный штаб, осуществляется операция объединенных сил …закон об ОРДЛО, который недействителен, между прочим, никогда не вступит в силу, так как в статье 10 написана дата, когда эти выборы должны быть проведены, а именно 2015 год», — отметил Винник.

Он считает, что в случае продления закона, который обеспечивает особый статус для Донбасса, будет создана конкуренция норм. По словам Винника, это случиться из-за того, что в указанном законе нет упоминания о РоSSии, однако есть упоминание об амнистии. Вместе с тем, в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания лиц, совершивших вооруженную агрессию против Украины.

«Он полностью не соответствует действующему законодательному акту. Поэтому нам Конституция запрещает, руководствуясь принципом правоопределенности, разбалансировать действующие правовые нормы», — добавил Винник.

Напомним, что первая заместительница главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила об апеллировании к депутатам относительно продления действия Закона Украины об особом статусе ОРДЛО. Она также заявила, что США и ЕС уже призывают Раду пролонгировать указанный документ.


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