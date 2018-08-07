РоSSия регулярно блокирует работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

"РоSSия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала".

РоSSия и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в своем микроблоге Тwitter.

По словам Волкера, РоSSия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе.

"РоSSия и ее войска регулярно блокируют работу СММ ОБСЕ в нарушение своих обязательств... Пришло время для мира в Украине", - написал он.

Напомним, в июле миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила, что боевики ограничивают передвижение наблюдателей и не дают общаться с медиками. По мнению СММ, от членов наблюдательной миссии, вероятно, скрывают жертвы среди мирного населения.