РоSSия регулярно блокирует работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

"РоSSия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала".

РоSSия регулярно блокирует работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - Волкер
Фото: 24 tv

РоSSия и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в своем микроблоге Тwitter.

По словам Волкера, РоSSия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе.

"РоSSия и ее войска регулярно блокируют работу СММ ОБСЕ в нарушение своих обязательств... Пришло время для мира в Украине", - написал он.

Напомним, в июле миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила, что боевики ограничивают передвижение наблюдателей и не дают общаться с медиками. По мнению СММ, от членов наблюдательной миссии, вероятно, скрывают жертвы среди мирного населения.

Кроме того, 17 июля стало известно, что роSSийская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ. По данным немецкого телеканала ARD, документы роSSийской стороне, вероятно, передал сотрудник миссии.


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