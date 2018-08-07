Болтон призвал КНДР принять меры по денуклеаризации
Госсекретарь США Майк Помпео готов провести очередную встречу с Ким Чен Ыном.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не предприняла необходимых шагов для денуклеаризации, несмотря на соглашение с президентом США Дональдом Трампом в июне.
Об этом сообщает Reuters.
В интервью Fox News Болтон заявил, что госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею на очередную встречу с Ким Чен Ыном.
"Нам действительно нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - сказал Болтон.
По его словам, США придерживаются декларации, подписанной по итогам сингапурского саммита.
"Дело в том, что Северная Корея не приняла мер, которые мы считаем необходимыми для денуклеаризации", - заявил Болтон, отметив, что возможность смягчения санкций не рассматривается.
Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон напомнил, что Трамп в недавнем письме Ким чен Ыну предложил отправить Помпео в Северную Корею. Кроме того, президент США заявил о готовности провести еще одну встречу с лидером КНДР в любое время. Письмо было вручено министру иностранных дел Северной Кореи Ри Юн Хо.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
Накануне встречи Трамп пообещал, "непременно" пригласить Ким Чен Ына посетить США, если переговоры в Сингапуре пройдут хорошо. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, в свою очередь, пригласил президента США посетить Пхеньян и провести там вторую встречу на высшем уровне.
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Политика
07.08.2018 16:51