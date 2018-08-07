Болтон призвал КНДР принять меры по денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео готов провести очередную встречу с Ким Чен Ыном.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не предприняла необходимых шагов для денуклеаризации, несмотря на соглашение с президентом США Дональдом Трампом в июне.

Об этом сообщает Reuters.

В интервью Fox News Болтон заявил, что госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею на очередную встречу с Ким Чен Ыном.

"Нам действительно нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - сказал Болтон.

По его словам, США придерживаются декларации, подписанной по итогам сингапурского саммита.

"Дело в том, что Северная Корея не приняла мер, которые мы считаем необходимыми для денуклеаризации", - заявил Болтон, отметив, что возможность смягчения санкций не рассматривается.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон напомнил, что Трамп в недавнем письме Ким чен Ыну предложил отправить Помпео в Северную Корею. Кроме того, президент США заявил о готовности провести еще одну встречу с лидером КНДР в любое время. Письмо было вручено министру иностранных дел Северной Кореи Ри Юн Хо.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР . По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.