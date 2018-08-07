Садовый: Закарпатье транспортно отрезано от Украины
Жителям Харькова или Киева удобнее добраться до Хургады или Мальорки, чем в Берегово, говорит мэр Львова.
Мэр Львова Андрей Садовый считает Закарпатье отрезанным транспортно от остальной Украины, о чем он заявил в письме, адресованном Президенту Петру Порошенко, премьер-министру и министру инфраструктуры, сообщает сайт "Самопомощи".
«После временной потери Крыма этот регион мог бы стать альтернативной здравницей Украины. Но жителям Харькова или Киева удобнее добраться до Хургады или Мальорки, чем к термалам Берегово или горнолыжным подъемникам Кострино», - отметил Садовый.
В частности, в письме говорится о том, что более двух лет нет авиасообщения между Закарпатьем и Украиной и миром. Мининфраструктуры и Украэрорух не установили в аэропорту Ужгорода надлежащие свето-сигнальные системы безопасности и сертифицировать его в соответствии с требованиями ЕС, что является условием продолжения Соглашения со Словацкой Республикой о залете наших самолетов на ее территорию во время взлета-посадки.
Единственная международная автомагистраль М06, связывающая Украину с Закарпатьем и Юго-Восточной Европой, не выдерживает нагрузок и стоит преимущественно в пробках. Еще три дороги, ведущие через перевалы, как ни странно, собственно только с закарпатской стороны в плачевном состоянии.
С открытием в этом году Бескидского тоннеля Закарпатье ожидало запуск поездов «Интерсити», которые частично ослабили бы логистическое напряжение в регионе. Но до сих пор этого не произошло. Продолжительность поездки поездом из Ужгорода в Киев составляет сейчас более 12 часов.
После внедрения «безвиза» и свободной торговли на всей западной границе не открыто ни одного нового пункта пропуска, а средства, которые выделил ЕС на модернизацию имеющихся, - частично не использованы и возвращены обратно.
«Такая ситуация подогревает недовольство центральной властью и рост сепаратистских настроений среди населения - административные просчеты Киева фактически создали на Закарпатье угрозу национальной безопасности. Поэтому призываю представителей высшей власти в стране действовать, чтобы исправить ситуацию», - сказал Андрей Садовый.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.08.2018 16:51
07.08.2018 16:51