Президент Грузии заявил о бесполезности "сюсюканья" с РоSSией для ее умиротворения

"Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией".

Президент Грузии заявил о бесполезности "сюсюканья" с Россией для ее умиротворения
Георгий Маргвелашвили
Фото: http://www.mediaport.ua

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен в бессмысленности политики умиротворения в случае с Россией.

Об этом он заявил во время круглого стола "Ради мира и безопасности - 10 лет после роSSийско-грузинской войны 2008 года", сообщает "Грузия Online".

"Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались ее успокоить. А так же тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией", - заявил Маргвелашвили.

Отвечая на вопрос, что Грузия делала в течение прошедших 10 лет и какова стратегия страны, он сказал: "Грузия точно знает планы РоSSии, начавшиеся с первого дня независимости - это остановить Грузию любым механизмом, который создаст трудности для страны".

"Наш ответ на эту позицию РоSSии следующий - мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно", - подчеркнул Маргвелашвили.

"Вторая важная деталь в том, что Грузия никогда не рассматривает восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами", - добавил он.

Напомним, 8 августа 2008 года роSSийские войска вторглись на территорию Грузии после попытки Тбилиси восстановить конституционный строй в Южной Осетии. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части роSSийской армии. 26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев.

РоSSийские войска находятся на территории этих грузинских регионов до сих пор.


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