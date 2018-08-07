В Ивано-Франковске судья получил 5 тыс. евро взятки за рассмотрение дела о банкротстве предприятия

Его задержали в одном из развлекательных заведений города.

В Ивано-Франковске ?судья получил 5 тыс. евро взятки за рассмотрение дела о банкротстве предприятия
Фото: ssu.gov.ua

В Ивано-Франковске правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве судью одного из судов области.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Установлено, что судья требовал от руководителя коммерческой структуры 5 тыс. евро. За эту сумму он обещал беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.

Оперативники спецслужбы задержали судью в одном из развлекательных заведений областного центра во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса . Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее Высший совет правосудия отстранил от должности судью Окружного админсуда Киева Елену Власенкову, обвиняемую в получении взятки в размере 2 тыс. долларов.


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