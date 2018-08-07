Состояние Сенцова ухудшилось, но от госпитализации он отказывается

Прекращать голодовку политзаключенный не намерен.

Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в РФ , находится в плохом состоянии: у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень слабый пульс - около 40 ударов на минуту.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

По словам защитника, у Сенцова плохо с сердцем, его дважды пытались уговорить выехать в больницу. Также ему стало плохо из-за того, что в Лабытнанги сейчас очень жарко.

На вопрос, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат заявил, что таких планов у его подзащитного нет.

Сенцов также против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее, может лишь навредить ему".

Динзе также высказался против перевода Сенцова в больницу куда бы то ни было, поскольку тот, по его убеждению, "просто не выдержит этапирования и может умереть".

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.