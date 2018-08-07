НАПК через суд конфискует полмиллиона взносов "Самопомощи"
В первом квартале взносы сделали люди, у которых есть задолженности по уплате налогов.
Национальное агентство по предотвращению коррупции просит суд конфисковать взносы на общую сумму 526,7 тыс. гривен на счета политической партии "Объединение "Самопомощь".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
При анализе финансового отчета "Самопомощи" за 1-й квартал 2018 года НАПК выяснило, что граждане, которые осуществляли взносы на счета партии, имели задолженность по уплате земельного налога и платежей как физические лица-предприниматели.
Закон "О политических партиях" запрещает осуществлять взносы в поддержку партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный долг.
В связи с этим НАПК составило административные протоколы, в которых просит суд конфисковать внесенные с нарушением законодательства взносы на сумму 526 683 гривны.
Напомним, две трети украинских политических партий в отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года не задекларировали никаких расходов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.08.2018 15:30
07.08.2018 15:36