Вице-мэр Каменского умер после падения с велосипеда
Владислав Мелешко умер в реанимации, не приходя в сознание.
Заместитель мэра Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко умер в реанимации из-за тяжелых травм после падения с велосипеда.
Об этом сообщает местный сайт "Любимый город" со ссылкой на Департамент здравоохранения мэрии.
В понедельник вечером, около 19:00 во время велопрогулки Мелешко попал в ДТП на улице Романковской и получил тяжелые травмы головы.
Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, врачи боролись за его жизнь. К сожалению, их усилия не увенчались успехом - сегодня примерно в 13:00 Мелешко умер, не приходя в сознание.
Напомним, летом 2015 года народный депутат Игорь Еремеев получил серьезную травму головы в результате падения с лошади во время конной прогулки. Он впал в кому и был госпитализирован в реанимацию Киевского института нейрохирургии. Позже его отправили на лечение в одну из швейцарских клиник в Цюрихе. 12 августа 2015 года Еремеев скончался, не приходя в сознание.
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Политика
07.08.2018 15:34