Население Австралии увеличилось до 25 млн человек благодаря мигрантам

Естественный прирост обеспечивает лишь 38% увеличения населения, остальные 62% - мигранты.

Население Австралии увеличилось до 25 млн человек благодаря мигрантам
Фото: obozrevatel.com

Население Австралии во вторник впервые превысило 25 млн человек. В 1998 году правительство страны ожидало, что этот уровень будет достигнут не ранее 2051 года, но при сохранении текущих темпов роста к 2051 году в Австралии будет жить около 40 млн человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечает австралийская вещательная корпорация ABC, невозможно точно узнать, кто именно стал 25-миллионным жителем, но велика вероятность того, что это будет женщина, приехавшая из Китая, чтобы учиться или работать в Австралии.

Приток мигрантов обеспечивает экономике стабильный подъем: Австралия является мировым рекордсменом по продолжительности периода роста без рецессии, которой не было уже 27 лет. Вместе с тем увеличивается давление на жилищный рынок и нагрузка на все виды инфраструктуры.

Сейчас почти 90% вновь прибывших оседают в Сиднее и Мельбурне. Правительство Австралии рассматривает возможность ставить условием выдачи вида на жительство поселение за пределами этих двух городов.

Естественный прирост сейчас обеспечивает лишь 38% увеличения населения Австралии, остальные 62% - это мигранты.

"Последний раз такое соотношение наблюдалось во времена золотой лихорадки в 1850-е годы", - отметил писатель и политический комментатор Джордж Мегалогенис.

Напомним, по данным Организации Объединенных Наций, в 2050 году население Земли увеличится с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 млрд. Причем половину этого прироста будут составлять Индия, Пакистан и еще семь стран.

Эксперты отмечают, что приток беженцев и мигрантов компенсирует сокращение рождаемости, особенно в Европе, но не помешает общему сокращению населения.


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