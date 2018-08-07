Сенатор США раскрыл детали новых "разрушительных санкций" против РоSSии

Сенатор-демократ Бен Кардин рассказал NPR о проекте новых санкциях в отношении РоSSии, которые призваны наказать ее в случае попыток вмешательства в выборы в законодательные органы США , которые состоятся в ноябре.

Об этом сообщает Голос Америки.

Кардин высказал мнение, что заявления президента США дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы, поэтому сам Кардин видит задачей законодателей четко показать президенту РоSSии, что его недружественные действия должны прекратиться.

«Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект о санкциях усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные согласно закону Магнитского, по которым олигархи не могут приезжать в США . Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий», — рассказал законодатель-демократ.

Кардин также отметил, что администрация Трампа занимает решительную позицию в отношении РоSSии и использует необходимые меры для защиты США , но выразил сожаление, что лично президент США не выступил решительно против Путина.

«Мы видим, что наши правительственные учреждения делают все, как надо. Министерство национальной безопасности работает со штатами, чтобы защитить нашу инфраструктуру в ходе выборов. Поэтому я думаю, что наши учреждения прибегают к необходимым действиям. Не хватает только капитана — нашего президента», — отметил законодатель.