Генпрокуратура направила в суд дело чиновников, вымогавших $72 тыс. в Одесской области
Четверо мужчин требовали деньги от женщины, продавшей земельный участок.
Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении четверых чиновников из Одесской области, вымогавших 72 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Подозреваемые по делу - и.о. начальника следственного отдела ЧП в Одесской области, двое депутатов местного уровня и начальник одного из отделов областного совета.
"Установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказывая угрозы повредить и уничтожить имущество потерпевшей, требовали и получили от нее денежные средства в сумме 72 тыс долларов США", - сказано в сообщении.
Пострадавшая выручила деньги от продажи земельного участка в курортном городке Затока.
Обвинительный акт направлен в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу. Наказание за вымогательство и с угрозами по ст. 189 УК Украины составляет от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали участников организованной группировки, которая специализировалась на похищении людей, силовом "отжиме" бизнеса и вымогательстве крупных сумм денег.
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Политика
07.08.2018 15:25