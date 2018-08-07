В Германии обсуждают возвращение воинской повинности

Генеральный секретарь правящей в Германии партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр начала дебаты о восстановлении воинской обязанности для мужчин и женщин.

Об этом пишет Euobserver.

К такому шагу в партии канцлера Ангелы Меркель решили прибегнуть после того, как последние онлайн-опросы показали, что воинская повинность была популярной среди сторонников конкурирующей правой партии AfD.

Бывший министр обороны ХСС Карл-Теодор цу Гуттенберг предупредил, однако, о возможных «чрезмерных расходах» на 700 тыс. молодых людей, служащих армии. Германия отменила всеобщую воинскую обязанность в 2011 году.