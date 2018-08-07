На параде 24 августа вместо "Здравия желаю" будут говорить "Слава Украине"

В Украине будет введено новое военное приветствие.

Министерство обороны по поручению президента Петра Порошенко готовит новый законопроект по замене военного приветствия "Здравия желаю" на "Слава Украине". И хотя Верховная Рада не успеет его принять ко Дню независимости, на военном параде уже будет использоваться новое приветствие.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал министр обороны Степан Полторак.

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом...Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше", - сказал руководитель МОУ.

Во время парада также будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години".

По его словам, законопроект №7549, который был внесен в феврале и должен был ввести новое военное приветствие, был "сырым".

Новый законопроект уже практически готов. Субъектом законодательной инициативы будет президент Украины, а не правительство.

Напомним, Кабмин предлагал ввести изменения в Строевой устав, согласно которому на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, должны отвечать: "Героям слава".

Приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.