Подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова отказались от бесплатных адвокатов

Защитники Тарасенко и Лося сейчас находятся в отпусках.

Подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова отказались от бесплатных адвокатов
Фото: скриншот видео

Шевченковский районный суд города Киева продлил подготовительное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Во время заседания двое обвиняемых - Ярослав Тарасенко и Александр Лось - отказались от государственных защитников, передает УНН.

Оба защитника обвиняемых сейчас находятся в отпусках, поэтому суд на предыдущих заседаниях постановил назначить новых бесплатных адвокатов.

Сегодня Лось отказался от своего бесплатного адвоката Оксаны Терес. Тарасенко также передал письменное заявление коллегии судей об отказе от адвоката Анны Казаченко.

Прокуроры, в свою очередь, отметили, что суд не вправе рассматривать дело без адвокатов. Коллегия судей удовлетворила просьбу обвиняемых и продолжила подготовительное заседание.

После небольшого перерыва в заседании суд принял обвинительный акт и решил рассматривать дело коллегией присяжных.

"Судебное рассмотрение осуществлять судом присяжных в составе 2 профессиональных судей и 3 присяжных", - огласил судья. Такое решение было принято по просьбе обвиняемых в связи с угрозой их пожизненного заключения. Кроме того, суд продлил арест подсудимых до 5 октября включительно.

Судебное заседание по сути начнется 10 августа.

Напомним, подозреваемый в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.


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