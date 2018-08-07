Князев обнародовал фото второго подозреваемого по делу Гандзюк и просит его опознать
Какую роль играл этот человек в покушении, в нацполиции не объяснили.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня заявил о втором подозреваемом в покушении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом Князев сообщил сегодня на брифинге, пишет УНН.
"Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения ", - сказал Князев. На вопрос о том, какова была роль этой второго лица в совершении покушения на Екатерину Гандзюк, Князев ответил: "Мы считаем, что этот человек участвовал в совершении указанного правонарушения".
Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили серной кислотой, она получила серьезные химические ожоги и сейчас госпитализирована в Киевский ожоговый центр.
Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк расследует центральный аппарат Службы безопасности Украины. Накануне полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении, суд взял его под стражу, однако активисты и журналисты, ведущие самостоятельное расследование, утверждают, что доказательства причастности именно этого человека к нападению сомнительны, и утверждать, что задержанный - действительно тот, кто вылил кислоту на Гандзюк, еще рано.
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