В двух крупнейших информагентствах Беларуси проходят обыски

Следственный комитет пришел в "БелаПАН" и TUT.by

В Минске сегодня проходят обыски в двух крупных СМИ - частном информационном агентстве "БелаПАН" и офисе крупнейшего белорусского портала TUT.by. Об этом сообщает "Спутник" и раздел новостей портала.

В бизнес-центре Omega Tower, где находится офис "ТутБай", сотрудники правоохранительных органов оцепили несколько этажей, в офисах изымают документы, а нескольких сотрудников вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси. Основатель портала Юрий Зиссер разослал сотрудникам письма, чтобы они не выходили на работу. Он сообщил, что издание подозревают во взломе сайта государственного информационного агентства "БелТА".

В офисе "БелаПАН" журналистов не пускают в здание, они остались во дворе. В самом помещении — только три человека из редакции БелаПАН — редактор Андрей Середа, заместитель главного редактора Дмитрий Новожилов и системный администратор, который на момент обыска был в отпуске. Он приехал на место вместе со своим ребенком.

В Следственном комитете заявили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

"К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор TUT.BY Анна Калтыгина, журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова", — сказано в сообщении Следственного комитета.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

"На протяжении двух лет без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия", — заявили в СК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в середине июля белорусский суд приговорил журналиста и блогера Дмитрия Галко, который в последнее время жил и работал в Украине, к 4 годам ограничения свободы.