США возобновили санкции против Ирана, ЕС разрешил их не соблюдать

Брюссель применил "блокирующий статут".

?США возобновили санкции против Ирана, ЕС разрешил их не соблюдать
Фото: Вести Экономика

Соединенные Штаты Америки 7 августа возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот договор был заключен с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривал ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

Сначала вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал. Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон возобновит действие санкций в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.

Однако, как отмечает "Немецкая волна", Европа отказалась поддержать американские санкции и более того, ввела в действие защиту от них для европейских компаний. ЕС сожалеет о восстановлении санкций Вашингтона в отношении Тегерана, и для защиты европейских компаний от влияния санкций США уже с 7 августа вводит в силу так называемый "блокирующий статут".

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном журнале ЕС во вторник, 7 августа. В документе говорится, что некоторые штрафные меры, введенные США, имеют экстерриториальное действие и вредят интересам ЕС, а также физических и юридических лиц, реализующих свои права на основании Договора о функционировании ЕС.

Распоряжение, в частности, включает Иран в список стран и регионов, которые могут получать финансовую поддержку Европейского инвестиционного банка под гарантии ЕС. Брюссель также побуждает европейские компании игнорировать санкционные угрозы США и других стран, обещая им получение компенсаций в случае финансовых потерь от санкций.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
В ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИВ ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИ
Посол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из КраматорскаПосол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из Краматорска
Блок рекламы


Похожие новости
Сенатор США раскрыл детали новых "разрушительных санкций" против РоSSииСенатор США раскрыл детали новых "разрушительных санкций" против РоSSии
Евросоюз решил смягчить санкции США против Ирана на своей территорииЕвросоюз решил смягчить санкции США против Ирана на своей территории
Турция намерена ввести санкции в отношении двух американских министровТурция намерена ввести санкции в отношении двух американских министров
В суде отменили закрытие дела против ГонтаревойВ суде отменили закрытие дела против Гонтаревой
Крымский активист поджег себя в знак протеста против застройкиКрымский активист поджег себя в знак протеста против застройки
США ввели санкции против двух турецких министровСША ввели санкции против двух турецких министров
Порошенко поручил МИДу усилить работу по ужесточению "крымских" санкций против РФПорошенко поручил МИДу усилить работу по ужесточению "крымских" санкций против РФ
ЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского мостаЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского моста
Трамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSииТрамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSии
МИД выразил протест против визита Медведева в КрымМИД выразил протест против визита Медведева в Крым
Последние новости
Подгружаем последние новости