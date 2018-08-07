США возобновили санкции против Ирана, ЕС разрешил их не соблюдать
Брюссель применил "блокирующий статут".
Соединенные Штаты Америки 7 августа возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот договор был заключен с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривал ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.
Сначала вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал. Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон возобновит действие санкций в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.
Однако, как отмечает "Немецкая волна", Европа отказалась поддержать американские санкции и более того, ввела в действие защиту от них для европейских компаний. ЕС сожалеет о восстановлении санкций Вашингтона в отношении Тегерана, и для защиты европейских компаний от влияния санкций США уже с 7 августа вводит в силу так называемый "блокирующий статут".
Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном журнале ЕС во вторник, 7 августа. В документе говорится, что некоторые штрафные меры, введенные США, имеют экстерриториальное действие и вредят интересам ЕС, а также физических и юридических лиц, реализующих свои права на основании Договора о функционировании ЕС.
Распоряжение, в частности, включает Иран в список стран и регионов, которые могут получать финансовую поддержку Европейского инвестиционного банка под гарантии ЕС. Брюссель также побуждает европейские компании игнорировать санкционные угрозы США и других стран, обещая им получение компенсаций в случае финансовых потерь от санкций.
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Политика
07.08.2018 13:43