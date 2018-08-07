Более 500 больниц обратились в Нацслужбу здоровья для заключения договоров

468 больниц выполнили все требования и скоро подпишут договора.

Более 500 больниц обратились в Нацслужбу здоровья для заключения договоров

Национальная служба здоровья получила 509 заявлений во время 2-й волны подписания договоров с медицинскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За время "второй волны" Нацслужба здоровья получила 509 заявлений от коммунальных и частных учреждений первичной медицинской помощи. 468 из них были заполнены с соблюдением всех требований. Именно эти учреждения в ближайшее время получат письмо от службы о намерении заключить договор", - сказано в сообщении.

Количество полученных заявлений почти втрое больше по сравнению с "первой волной" подписания деклараций.

На этот раз самыми активными были медучреждения в Харьковской, Львовской и Сумской областях. Также было получено много заявлений от учреждений, работающих в горных селах Закарпатья.

Договоры с медучреждениями служба должна заключить до 15 августа.

Напомним, в Украине проходит реформа здравоохранения, согласно которой граждане подписывают декларации с врачами первого звена - педиатрами и специалистами семейной медицины, после чего бюджетное финансирование распределяется по медицинским учреждениям согласно количеству подписанных деклараций. Участие в программе "Деньги идут за пациентом" могут принять медицинские учреждения любой формы собственности, подписавшие договор с Национальной службой здоровья.


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