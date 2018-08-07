Бразилия на несколько часов закрывала границу с Венесуэлой
Верховный суд страны отменил решение суда первой инстанции.
Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - огласила решение судья Роза Вебер.
По информации СМИ, против закрытия границы без проведения переговоров на эту тему высказался также президент Бразилии Мишел Темер.
Решение о закрытии границы для граждан Венесуэлы накануне принял судья Хелдер Баррето, не ограничивая при этом передвижение бразильцев или граждан других стран. В штате Рорайма заявляют, что ежедневно границу пересекает около 800 венесуэльцев, которые бегут в поисках лучших экономических условий на протяжении последних трех лет. Власти штата сообщили, что высокий уровень миграции повлек за собой резкое увеличение уровня преступности. В течение нескольких месяцев они призывали к закрытию границы.
Центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы. Они заявили, что обычные венесуэльцы страдают от последствий гуманитарного кризиса и что Бразилия должна продолжать им помогать.
Напомним, ранее Бразилия ввела ограничение на количество въезжающих венесуэльцев до тех пор, пока их уже въехавшие сограждане не будут перемещены из пограничных районов в другие места.
Выборы в Венесуэле, где победил действующий глава государства Николас Мадуро, по заявлениям наблюдателей из США, прошли с большим количеством нарушений. Тем не менее Мадуро вступил в должность. В воскресенье, 5 августа, власти сообщили о покушении на главу венесуэльского государства.
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Политика
07.08.2018 13:42