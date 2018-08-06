Евросоюз решил смягчить санкции США против Ирана на своей территории
Европейский Союз утвердил решение с 7 августа смягчить на своей территории действие обновленных санкций США против Ирана.
Как говорится в сообщении Еврокомиссии, с этого дня начинает действовать обновленное «блокирующее постановление» ЕС.
Это необходимо для того, чтобы ослабить влияние американских санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые ведут бизнес в Иране.
«Обновленное «блокирующее» постановление – это часть поддержки Европейским Союзом продолжения полной и эффективной реализации иранского ядерного соглашения, в том числе путем поддержки торгово-экономических отношений между ЕС и Ираном, которые были нормализованы после отмены санкций, связанных с ядерным оружием», – говорится в пресс-релизе ЕК.
Ранее в Брюсселе заявили, что Евросоюз будет поддерживать экономические связи с Ираном, невзирая на санкции США, а также продолжит импортировать иранские энергоресурсы.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
С понедельника, 6 августа, США восстанавливают первую часть санкций в отношении Ирана. Представители администрации Трампа заявляют, что санкции возобновляются «в попытке изменить поведение иранского режима». Под санкции попадут и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.
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