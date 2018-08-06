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Памятник УПА в Харькове снова облили краской Это уже минимум третий случай вандализма за последний год. В Молодежном парке Харькова в понедельник, 6 августа, в очередной раз испортили памятник героям Украинской повстанческой армии. Как сообщила пресс-служба полици, памятный знак облили красной краской. Ведется проверка. Фото: hk.npu.gov.ua Напомним, что этот памятник неоднократной становился предметом атаки вандалов. 13 октября 2017 года его облили красной краской, 13 февраля 2018 года на нем нарисовали полосы белого и красного цвета, а в конце июня 2018 года вообще пытались взорвать.

LB.ua

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