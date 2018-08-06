Памятник УПА в Харькове снова облили краской
Это уже минимум третий случай вандализма за последний год.
В Молодежном парке Харькова в понедельник, 6 августа, в очередной раз испортили памятник героям Украинской повстанческой армии.
Как сообщила пресс-служба полици, памятный знак облили красной краской.
Ведется проверка.
Напомним, что этот памятник неоднократной становился предметом атаки вандалов. 13 октября 2017 года его облили красной краской, 13 февраля 2018 года на нем нарисовали полосы белого и красного цвета, а в конце июня 2018 года вообще пытались взорвать.
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Политика
06.08.2018 16:51