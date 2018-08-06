Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко

Портреты украинских политзаключенных оперативно закрасили.

В оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента РоSSии Владимира Путина появилось изображение политзаключенных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фотография опубликована 6 августа в Facebook-группе Save Oleg Sentsov.

Рисунок появился под муралом с изображением Путина и надписью: "Крым – это наше общее достояние", неподалеку от здания главпочтамта. На рисунке Сенцов и Кольченко стоят вместе за решеткой. Также была сделана надпись: "Молчи, а то получишь наказание!"

Как сообщает Крым.Реалии, в тот же день изображение политзаключенных украинцев закрасили.

Напомним, 30 июля на фасаде здания мэрии Парижа разместили фото украинского политзаключенного Сенцова. Мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить Сенцова. Сегодня стало известно о письме в адрес Сенцова от американского писателя, лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтела.


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