Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко
Портреты украинских политзаключенных оперативно закрасили.
В оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента РоSSии Владимира Путина появилось изображение политзаключенных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фотография опубликована 6 августа в Facebook-группе Save Oleg Sentsov.
Рисунок появился под муралом с изображением Путина и надписью: "Крым – это наше общее достояние", неподалеку от здания главпочтамта. На рисунке Сенцов и Кольченко стоят вместе за решеткой. Также была сделана надпись: "Молчи, а то получишь наказание!"
Как сообщает Крым.Реалии, в тот же день изображение политзаключенных украинцев закрасили.
Напомним, 30 июля на фасаде здания мэрии Парижа разместили фото украинского политзаключенного Сенцова. Мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить Сенцова. Сегодня стало известно о письме в адрес Сенцова от американского писателя, лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтела.
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