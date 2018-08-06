Ирина Геращенко попросит Раду снять неприкосновенность в первый же рабочий день

Первый вице-премьер остро отреагировала на заявление бывшего депутата Сенченко.

Ирина Геращенко попросит Раду снять неприкосновенность в первый же рабочий день
Фото: Макс Требухов

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко просит парламент снять с нее депутатскую неприкосновенность 4 сентября.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Подготовила на спикера ВР Парубия требование на первом же заседании ВР снять с меня по требованию члена "Батькивщины" некоего Сенченко депутатскую неприкосновенность... Буду требовать голосования за снятие неприкосновенности в первый рабочий день ВР", - написала она.

Геращенко добавила, что бывший исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента и бывший депутат Рады Андрей Сенченко требует снятия с нее депутатской неприкосновенности и судить за ее "позицию по Донбасу".

Напомним, ранее сегодня Геращенко написала о необходимости продлить действие закона об особом статусе Донбасса.


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