Первый замминистра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку
Гоцул работал на этой должности с декабря 2014 года.
Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул подал заявление об отставке.
"В секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующее материалы относительно увольнения Гоцула И.Е. с должности первого заместителя министра молодежи и спорта Украины", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
В ответе Министерства молодежи и спорта на запрос агентства указано, что Гоцул подал заявление об отставке по собственному желанию.
Игорь Гоцул занимает руководящие должности в Министерстве молодежи и спорта с 2014 года - он работал там руководителем аппарата, а с декабря 2014 до нынешнего времени первый заместитель министра. Гоцул также возглавляет Федерацию легкой атлетики Украины и является вице-президентом Национального олимпийского комитета.
Напомним, на прошлой неделе подал в отставку генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Он возглавлял станцию с 2005 года, а теперь подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины.
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Политика
06.08.2018 14:34