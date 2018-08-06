Первый замминистра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку

Гоцул работал на этой должности с декабря 2014 года.

Первый замминистра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку
Фото: Макс Левин

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул подал заявление об отставке.

"В секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующее материалы относительно увольнения Гоцула И.Е. с должности первого заместителя министра молодежи и спорта Украины", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В ответе Министерства молодежи и спорта на запрос агентства указано, что Гоцул подал заявление об отставке по собственному желанию.

Игорь Гоцул занимает руководящие должности в Министерстве молодежи и спорта с 2014 года - он работал там руководителем аппарата, а с декабря 2014 до нынешнего времени первый заместитель министра. Гоцул также возглавляет Федерацию легкой атлетики Украины и является вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Напомним, на прошлой неделе подал в отставку генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Он возглавлял станцию с 2005 года, а теперь подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины.


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