Первый замминистра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку

Гоцул работал на этой должности с декабря 2014 года.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул подал заявление об отставке.

"В секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующее материалы относительно увольнения Гоцула И.Е. с должности первого заместителя министра молодежи и спорта Украины", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В ответе Министерства молодежи и спорта на запрос агентства указано, что Гоцул подал заявление об отставке по собственному желанию.

Игорь Гоцул занимает руководящие должности в Министерстве молодежи и спорта с 2014 года - он работал там руководителем аппарата, а с декабря 2014 до нынешнего времени первый заместитель министра. Гоцул также возглавляет Федерацию легкой атлетики Украины и является вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Напомним, на прошлой неделе подал в отставку генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Он возглавлял станцию с 2005 года, а теперь подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины.